Fyns Politi efterlyser lige nu en ung mand på 21 år, der kun er iført underbukser.

Manden er sidst set i området omkring Munkemose i Odense.

Det var nogle af mandens kammerater, der søndag morgen meldte ham savnet efter en bytur. Det fortæller vagtchef Ehm Christensen.

»Vi får en anmeldelse fra nogle venner, der siger, at de savner deres kammerat, efter de har været i byen,« forklarer han og fortsætter:

»Det kæder vi så sammen med en anden hændelse fra i morges ved 08-tiden, hvor vi bliver sendt ud for at lede efter en ung mand i underbukser.«

Det lykkedes dog ikke at finde manden i underbukserne, som menes at være den forsvundne ven.

»De (vennerne, red.) vil selvfølgelig gerne forenes med deres kammerat, og vi vil gerne sikre os, at han har det godt,« fortæller Ehm Christensen.

Politiet leder derfor efter ham i øjeblikket.

»Men der er jo mange muligheder. Han kan have fundet sit tøj igen og være gået hjem. Vi vil bare gerne sikre os, at han ikke ligger i en busk et eller andet sted,« fortæller vagtchefen ved Fyns Politi.