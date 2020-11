En 51-årig mandlig bilist forsøgte søndag morgen at undvige et rådyr. Det resulterede i, at han kørte galt og landede i en å.

Her lå han fastspændt i to en halv time.

Det skriver TV Midtvest.

Uheldet fandt sted på Dørslundvej mellem Brande og Fasterholdt omkring klokken otte søndag morgen.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Bilisten, der er fra Brande, kørte udenom autoværnet, da han ville undvige rådyret, og det resulterede i, at bilen endte i Skjern Å.

Først klokken 10.30 fik den 51-årige mand endelig skåret sig fri efter at have ligget fastspændt i åen i to en halv time og fik ringet efter hjælp.

»Han er meget heldig. Han er blevet våd og var derfor noget afkølet,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj, til TV Midtvest.

Da manden var meget nedkølet, er han blevet indbragt til opvarmning, men derudover er manden uskadt.

Midt- og Vestjyllands Politi skriver på Twitter, at bilen efterfølgende hurtigt blev hevet op for at undgå forurening af åen.