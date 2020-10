Politiet er fredag aften talstærkt til stede ved krydset Istedgade og Abel Cathrines Gade på Vesterbro i København.

Anmeldelsen til politiet kom klokken 22.11 og går på et knivstikkeri ud for Abel Cathrines Gade 12.

Det fortæller vagtchefen hos Københavns Politi til B.T.

Det er dog stadig uvist om, det er en kniv eller et andet våben, der er blevet brugt.

Manden er kørt på Rigshospitalet i ambulance til yderligere undersøgelser, men er uden for livsfare.

Krydset er lige nu afspærret.

B.T.'s mand på stedet fortæller, at der er fem til seks politibiler på stedet, og at manden blev taget med i ambulance ved en kiosk skråt over for Mændenes Hjem.

Der er ingen anholdte i sagen.

Har man set noget, bedes man kontakte polititet.

Opdateres...