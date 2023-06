Han spurgte pigerne om vej og bad dem om at stige ind i sin bil.

To gange inden for de seneste uger har en mand i en hvid personbil opsøgt skolepiger i Otterup.

Det skriver fyens.dk.

Episoderne har nu fået Otterup Realskole til at advare forældrene.

Til Fyens Stiftstidende siger Kai Poulsen, der er souschef på skolen:

»Vi har skrevet ud til forældrene, fordi det var anden gang inden for kort tid, at vi hørte nogenlunde den samme historie. Altså at nogle piger var blevet kontaktet af en fremmed mand, som sad i en bil. Vi ville gøre forældrene opmærksomme på, at de skal tale med deres børn om, at man ikke lader sig kontakte af fremmede, at man ikke tager imod ting, og at man ikke sætter sig ind i en fremmed bil.«

Manden er blevet meldt til politiet, som har været i kontakt med ham. Herfra er meldingen, at der bliver holdt øje med manden, men at man ikke umiddelbart har noget at være bekymret for i lokalområdet.

I lokale Facebook-grupper har der været tale om at begå selvtægt, hvilket politiet skarpt tager skarpt afstand fra.

Opfordringen er i stedet at ringe til Fyens Politi på 114, hvis noget lignende skulle ske.