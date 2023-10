En mand er kommet alvorligt til skade, efter han natten til søndag muligvis faldt ned ad en trappe ved et selskabslokale.

Han er nu indlagt i kritisk tilstand.

Det fortæller vagtchefen hos Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, søndag morgen til B.T.

Manden, der i begyndelsen af 50'erne, blev kort efter klokken 03 fundet ved et selskabslokale på Ved Stranden i Aalborg af nogle af de andre, der var til stede ved festen på stedet.

»De gik derefter i gang med at hjælpe ham,« forklarer vagtchefen.

Siden har politiet været i gang med at afhøre alle de personer, der var til stede, for at finde ud af, om nogen af dem kunne klarlægge, hvad der præcist er sket.

»Manden er formentlig faldet ned ad en trappe, men vi ved ikke, hvad der præcist er sket,« siger Morten Axelsen:

»Han er kommet alvorligt til skade og er på hospitalet i Aalborg i kritisk tilstand.«

Ud fra de afhøringer, som politiet har foretaget, er der ikke umiddelbart nogen, der har set, hvad der er sket.

»Men som sagen står nu, er der ikke noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse, men at der er tale om et uheld,« forklarer vagtchefen.

Nordjyllands Politi modtog anmeldelsen om sagen klokken 03.09 natten til søndag.