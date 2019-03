Tidligt mandag morgen skete der en eksplosion i en campingvogn på Bokildegårds Camping i Melby i Nordsjælland.

En 55-årig mand, som selv kom til skade, er nu blevet anholdt og sigtet for at have udsat andre for livsfare.

Derudover sigtes manden for at have overtrådt beredskabsloven og fyrværkeriloven.

Efter eksplosionen gik der ild i den 55-åriges campingvogn. Ilden bredte sig efterfølgende til nærliggende campingvogne.

Det skyldes blandt andet, at der lå en del fyrværkeri i den eksploderede campingvogn.

'Den 55-årige mand, som har været på hospitalet, bliver nu udskrevet,' skrev Nordsjællands Politi mandag formiddag i et tweet.

Heldigvis kom ingen andre til skade i forbindelse med eksplosionen, som skete mandag morgen ved 6-tiden.

»Det var meget, meget ubehageligt. Vi vågnede med et brag og væltede nærmest ud af sengen,« siger Walter Christophersen, som driver campingpladsen, til Sjællandske.

Ifølge Walter Christophersen, som også sidder i byrådet i Frederiksværk Kommune for Dansk Folkeparti, er to-tre campingvogne brændt.

'Der vil resten af dagen foregå et større oprydningsarbejde af hensyn til sikkerheden på campingpladsen,' skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Derfor er blandt andre ammunitionsrydningstjenesten tilkaldt for at bistå oprydningsarbejdet.

Campingpladsen er stadig afspærret på grund af politiets og brandvæsenets arbejde på stedet.

Det er for tidligt at sige noget om selve årsagen til eksplosionen, oplyser Nordsjællands Politi.