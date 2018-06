Han havde spor af hash i blodet, men ikke noget kørekort. Og da han havde påkørt en 82-årig kvinde ved at bakke ind i hende med en varebil, så hun blev dødeligt kvæstet, stoppede han ikke op for at hjælpe pensionisten, men kørte i stedet fra stedet.

Sådan lyder de alvorlige anklager mod en 37-årig mand fra Høje Taastrup, når han om en uge står tiltalt ved Retten i Næstved. Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, er han blandt andet tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Han nægter sig skyldig.

Også en 26-årig ven, der var med i varebilen, er medtiltalt for at være flygtet uden at have hjulpet den 82-årige kvinde, der var i øjensynlig livsfare og kort efter døde. Ifølge anklageskriftet forbeholder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sig ret til at nedlægge påstand om udvisning af Danmark over for begge tiltalte.

Færdselsdrabet indtraf om eftermiddagen 14. juli 2016, da den 37-årige bakkede en Iveco-varebil med påskriften AVIS ad en flisebelagt lokalvej ved etagebebyggelsen på Kierulffsvej i Slagelse. Omkring kl. 15.05 ramte varebilens bagende den 82-årige fodgænger, så føreren ifølge tiltalen »uagtsomt forvoldte hendes død«.



Den kvæstede kvinde blev fundet på fortovet af et vidne, som straks tilkaldte hjælp. I første omgang lod det til, at den 82-årige kvinde havde fået et ildebefindende og var faldet. Klokken 16 henvendte en 35-årig mand fra Høje Taastrup sig imidlertid til Københavns Vestegns Politi og meldte sig selv. Han fortalte, at han havde været i Slagelse og havde ramt en person med sin bil. Det fik politiet til at anholde ham.

En blodprøve viste et indhold af THC (tetrahydrocannabinol) fra hash over bagatelgrænsen på 0,001 mg pr. kg blod, hvilket nu betragtes som en skærpende omstændighed ved trafikdrabet, der ifølge anklageren bør udløse fængselsstraf.