En 68-årig mand fra Skjern er blevet idømt 20 dages betinget fængsel, samfundstjeneste og fik sin bil konfiskeret ved retten i Herning tirsdag.

Årsagen? Han valgte at køre bil med en promille på intet mindre end 3,36.

Episoden fandt sted i november sidste år, hvor den 68-årige havde sat sig bag rattet for at køre en tur i den vestjyske by.

Her observerede et vidne mandens hvide bil i en rundkørsel ved Bredgade i byen. Bilen slingrede, blinkede uden at skulle dreje og måtte undvige en bil på Klostervej, skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern, der var til stede i retten mandag.

Vidnet kunne yderligere berette, at vedkommende besluttede sig for at køre efter den 68-årige mand på grund af den foruroligende kørsel - og så havde bilen retning mod en skole i byen.

Ved Skjernåskolen og Amagerskolen på Klostervej forsøgte den 68-årige mand at vende bilen. Her skal han først have ramt en hæk og dernæst kørt ned i en skakt.

Her blev bilen standset, og vidnet ilede hen til bilen - ligesom flere lærere fra skolen.

Vidnet fortalte i retten, at den 68-årige talte usammenhængende og uforståeligt.

Da den 68-årige på et tidspunkt forsøgte at starte bilen igen, nåede vidnet at hive håndbremsen og tage nøglerne fra bilen.

Selv har den 68-årige Skjernborger nægtet sig skyldig.

I retten fortalte han, at han kun havde indtaget kaffe og en lille smule vodka på dagen.

Den forklaring købte retten dog ikke.

Ikke mindst fordi mandens promille var blevet målt til 3,36 ved en efterfølgende blodprøve.

Ifølge Sundhed.dk er man 'tiltagende bedøvet, bevidstløs eller i koma' ved en promille over 3,00.

I retten blev forseelsen vurderet så voldsom, at den 68-årige blev idømt 20 dages betinget fængsel, 40 timers samfundstjeneste, en bøde på 5.500 kroner.

Desuden fik manden, som tidligere havde fået taget sit kørekort, frakendt retten til at køre bil. Og så skal han en tur i alkoholbehandling. Slutteligt fik han konfiskeret sin bil.