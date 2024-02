Torsdag faldt en 29-årig mand ti meter ned fra et stillads i Solrød i en arbejdsulykke.

Herefter ramte manden et tag.

»Den 29-årige blev kørt til sygehuset for at blive behandlet for sine skader,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

»Manden meldes uden for livsfare,« lyder det videre.

Arbejdsulykken skete på Stigårdsvej i Solrød og blev anmeldt klokken 12.08.

I forbindelse med arbejdet på stedet, var den 29-årige trådt igennem en ødelagt stilladsdug, hvorefter han faldt omkring ti meter ned og ramte taget.

»Arbejdstilsynet blev underrettet om ulykken og skal nu undersøge om der er sket brud på arbejdsmiljøloven,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.