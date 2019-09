En dramatisk faldulykke er fundet sted lørdag eftermiddag i Frederikshavn i det nordjyske.

Der er tale om en mand, som er faldet ned fra 4. sal på Provst Dreslers Vej i byen.

»Jeg kan ikke sige, hvordan ulykken er sket, men der er ingen mistænkelige forhold omkring det,« siger vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Over for B.T. fortæller vagtchefen, at der er tale om en 29-årig mand, som er faldet ud fra 4. sal.

Endnu står det ikke klart, hvad der forårsagede ulykken.

»Men jeg kan sige, at han er uden for livsfare. Mere kan jeg ikke sige lige nu,« siger Bruno Brix, der fortæller, at manden er svært tilskadekommen.

Efter ulykken, der skete 17.27, blev den 29-årige mand kørt på Aalborg Universitetshospital.

B.T. følger sagen.