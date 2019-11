Beredskab beder mandag aften forbipasserende om at have respekt for ulykkessted.

En mand er mandag aften kørt ind i et træ i Nordsjælland.

Han er kommet alvorligt til skade, men er uden for livsfare, oplyser vagtchef David Borchersen.

Ulykken er sket ved krydset mellem Helsingevej og Fuglsangsvej ved Gribskov.

Beredskabet advarer på Twitter bilister mod at tage billeder af ulykkesstedet og beder folk om at have respekt for den tilskadekomne og redningsmandskabet.

- Lad være med at tage billeder, når i kører forbi stedet, lyder det fra Frederiksborg Brand og Redning på Twitter.

Politiets vagt kan dog ikke bekræfte, at der er taget billeder. Men han fortæller, at det kan straffes med en bøde.

/ritzau/