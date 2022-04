Torsdag aften kort før klokken 21 måtte politiet rykke ud til et uheld på havnen i Odense.

På Havnegade var en mand nemlig kørt ind i en husmur.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist til B.T.

»Vi kan bekræfte, at vi var til stede torsdag aften på havnen, hvor en personbil var kørt frontalt ind i en bygning på Havnegade,« siger vagtchefen.

Men hvorfor manden i bilen er kørt ind i muren, ved politiet endnu ikke.

Efter uheldet blev manden nemlig kørt på Odense Universitetshospital for at blive behandlet for sine skader.

Torsdag oplyste politiet dog, at manden er uden for livsfare.

»Vi har endnu ikke talt med vedkommende, og derfor har vi ikke et overblik over hændelsesforløbet endnu,« forklarer vagtchefen.