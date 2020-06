En hel væg er væltet, en radiator er rykket ud af væggen, og gulvet er fyldt med vand.

Det er nogle af konsekvenserne, efter en dagsbruger af plejehjemmet kom til at trykke på speederen frem for bremsen ud for et plejehjem på Kildevej 10 i Skanderborg.

Det fortæller Østjyllands Brandvæsen til TV2 Østjylland.

- En af dagsbrugerne af plejecentret ankommer til stedet, og hans fod smutter fra bremsen til spederen. Så ryger bilen ind igennem væggen og holder midt ind i dagscentret, siger indsatsleder Søren Møller til TV2 Østjylland.

Ingen kom dog til skade.

- Det var så heldigt, at der ikke var nogen i rummet. Det var rigtig godt. Bilen holdt inde midt i lokalet, og alt murværk er rykket over.

Det var ifølge indsatslederen en dagsbruger af plejehjemmet, der kom til at køre ind i plejehjemmet. Han blev sammen med en anden person efterfølgende tilset af en ambulance, og de har det efter omstændighederne godt.

- Han er ikke kommet fysisk til skade, men han er rystet. Den anden person er blevet bedt om at tage på skadestuen, da han har fået en flænge på grund af noget glas, siger Søren Møller.

Østjyllands Brandvæsens frivillige folk fra Aarhus er lige nu på stedet for at stabilisere en væg, imens skadeservice forsøger at reetablere en større vandskade.

- Der var en radiotor, lige der hvor han kørte igennem. Der er fosset vand ud, siger indsatslederen og tilføjer:

- Bygningen er svært skadet.

Manden, der kørte ind i plejehjemmet, har kørerkort, men efter dagens episode skal både politiet og en læge vurdere, hvorvidt han skal beholde dette.

Det fortæller vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Jeppe Thranum, til TV2 Østjylland.

- Vi skal nu finde ud af, om han opfylder føreevnekriteriet. Når sådan noget her sker, bliver vi nødt til at gå ind og undersøge, om det er forsvarligt, at han fortsat har sit kørekort, siger vagtchefen og fortsætter:

- Det er ikke kun politiet, der kan tage stilling til det, så vi skal have anmodet en læge om at vurdere det, siger vagtchefen til TV2 Østjylland.

Vagtchefen oplyser også, at manden ikke vil blive sigtet for dét, der kaldes fareforvoldeles, da der ikke var nogen, der kom til skade.