25-årig mand har erkendt, at han på Roskilde Festival udgav sig for at være politi og tog armbånd fra gæster.

Roskilde. En ung mand fra Næstved er gået til bekendelse hos politiet og har fortalt, at han har udgivet sig for at være politimand på Roskilde Festival, hvor han visiterede ti gæster og klippede deres festivalarmbånd over.

Det fortæller Carsten Andersen, der er kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det er tilsyneladende begået i fuldskab. Og de armbånd, han har klippet af, er bare blevet smidt ud i skraldespanden de er ikke blevet brugt til noget eller solgt igen.

- Så det har faktisk været helt nytteløst, det han har lavet, siger Carsten Andersen.

Den 25-årige mand udgav sig ligeledes for at være sikkerhedsvagt på festivalen. Han udnyttede sin falske myndighed til at klippe festivalgæsternes armbånd over.

Og derefter gjorde han de rigtige festivalvagter opmærksomme på, at hans ofre manglede armbånd. Således blev de armbåndsløse gæster bortvist fra festivalen.

Politiet har sigtet den unge mand for på falsk vis at udgive sig for at være offentlig myndighed. Der er ligeledes mulighed for, at han vil blive sigtet for tyveri af armbånd, fortæller Carsten Andersen.

- Han bryder sig bestemt ikke om det, han har gjort. Han er ærgerlig over, at han har gjort, som han har gjort. Men så er det jo meget godt, at han fik erkendt sin brøde ved at henvende sig til os, lyder det.

Den unge mand har fortalt, at en af hans kammerater ligeledes har udgivet sig for at være betjent og festivalmedarbejder. Derfor forsøger politiet nu at komme i kontakt med ham, så han kan blive afhørt.

I flere dage har politiet ledt efter den falske betjent, da flere festivalgæster har berettet om, at de på besynderlig vis har fået frataget deres armbånd.

- Vi ville jo gerne finde ham, derfor efterlyste vi ham i medierne.

- Det har så ført til, at han selv retter henvendelse til os i går og erkender, at det er ham, der har lavet de her ulykker, siger Carsten Andersen.

/ritzau/