En 50-årig mand er blevet klemt under et væltet træ, da han var i gang med at fælde træer på Damtoften i Nordborg på Als.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Har været ude og fælde træer og på en eller anden måde faldet ned over ham. Hele hans krop er blevet ramt af det væltede træ, og han i er livsfare. En helikopter hentede ham på stedet og fløj ham til sygehuset,« lyder det fra vagtchef Sune Loklindt.

»Han var dog ved bevidsthed og var i stand til at ringede til konen, som ringede 112,« lyder det yderligere.

Manden er som sagt ved bevidsthed, men er i livsfare.

