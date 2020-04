En 39-årig mand er skyldig i, at hans kone døde i 2018. Det har et nævningeting i Roskilde slået fast.

Både dommere og nævninge er enige om, at en tiltalt mand er skyldig i at have dræbt sin kone tilbage i 2018.

Det meddelte retsformanden i Retten i Roskilde fredag.

Derudover er den 39-årige kendt skyldig i de resterende forhold, han var tiltalt for.

Manden er også kendt skyldig i at have udsat hende for vold på skiftende adresser i Pakistan, København og til sidst på Midtsjælland gennem en periode på ti år.

Fra august 2018 og frem til kvindens død i oktober var der tale om decideret mishandling.

Med en økse, en hammer, et aluminiumsbat og andre genstande blev kvinden ifølge anklageskriftet slået igen og igen. Hendes ene øre blev delvist revet af, ligesom hun blev kronraget, lyder det i anklageskriftet.

Parret nåede at få tre børn, hvoraf de to ældste har vidnet i retssagen.

Det var blandt andet deres detaljerede forklaringer, som retten har lagt til grund for kendelsen, oplyser retsformanden ved fredagens retsmøde.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen havde ellers ved det foregående retsmøde argumenteret for, at årsagen til kvindens død kunne være manglende ilt.

- Vi kan ikke bebrejde tiltalte for iltmangel i hjertet, sagde han.

Til gengæld flugter skyldkendelsen med anklager Rune Rydiks påstand, da han mente, at manden skulle kendes skyldig i drab.

- Tiltalte vidste godt, at han overvejende sandsynligt var ved at dræbe (konen red.), da han fortsatte den groteske vold, helt ind til det døgn hvor hun dør, sagde han.

Manden er pakistansk statsborger og kræves udvist af anklagemyndigheden.

Efter fredagens kendelse skal retten skal stilling til, hvilken straf den 39-årig skal have. Afgørelsen ventes den 28.april.

/ritzau/