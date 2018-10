»Han har smadret ruden bagved centeret, og derefter er han begyndt at hælde benzin ud over vores træningsudstyr, mens der var medlemmer i centeret. Heldigvis får et af vores medlemmer taget en brandslukker, sprintet hen til maskinen og skræmt gerningsmanden væk.«

Det skriver Sjællandske.

Sådan lød det fra ejeren af PMT Gym på Holbækvej, Søren Pokke, den 28. august i år, efter en maskeret mand klokken 07.02 om morgenen forsøgte at sætte ild til træningscenteret.

Efter det mislykkede forsøg stak manden af på cykel og blev efterlyst af politiet, som har ledt efter manden siden.

I weekenden blev en 48-årig fra lokalområdet anholdt og sigtet for to tilfælde af hærværk samt forsøg på brandstiftelse.

»Manden har tilstået og er blevet løsladt igen,« oplyser politikommissær Jens Jedig Christiansen, lokalpolitiet i Slagelse.

»Det skulle angiveligt være motiveret i konkurrencevirksomhed,« siger politimanden, som ikke ønsker at gå i yderlige detaljer i sagen.

Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår den 48-årige skal i retten.