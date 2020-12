Kvinde blev dræbt med flere knivstik i landsbyen Skalkendrup ved Nyborg. 44-årig er fængslet af dommer.

En mand sigtes af politiet for at have dræbt en kvinde på Fyn. Han er torsdag morgen blevet fængslet af Retten i Svendborg, skriver fyens.dk.

Forbrydelsen skete i landsbyen Skalkendrup nordvest for Nyborg onsdag morgen.

Manden, der er 44 år, blev anholdt kort tid efter forbrydelsen, skriver det regionale medie om sagen.

Kvinden, der er jævnaldrende, blev dræbt med flere knivstik mod krop og hoved mellem klokken otte og ni, fremgår det den sigtelse, som er blevet oplæst i retsmødet.

Umiddelbart nægter han sig skyldig.

- Jeg vil gerne kunne hjælpe, men det kan jeg ikke, siger den anholdte ifølge fyens.dk.

Mandens forsvarer siger, at han ikke er i stand til at give en forklaring.

- Han har intet klart billede i sit hoved af, hvad der er sket, siger forsvareren.

Dommeren har i retsmødet, som er foregået bag lukkede døre, besluttet at varetægtsfængsle manden frem til 7. januar. Han har ikke indbragt afgørelsen for landsretten, oplyser anklager Andreas Dahl.

Manden og kvinden havde en relation til hinanden, oplyser politikommissær Jack Liedicke fra Fyns Politi til Ritzau. Yderligere detaljer ønsker han ikke at frigive. Men han bekræfter, at det var manden selv, der anmeldte sagen til politiet.

