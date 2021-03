Lørdag morgen blev en 49-årig mand stukket med kniv i Brønderslev. Han kan ikke afvise, han selv gjorde det.

En 49-årig mand blev lørdag morgen i Brønderslev stukket med en kniv i den ene arm.

I første omgang blev en 47-årig mand anholdt i sagen, men det viser sig, at de to mænd, der kender hinanden, selv er i tvivl om, hvad er foregået mellem dem. Derfor er den anholdte nu løsladt.

De to havde fået alkohol indenbords i et hjem i Brønderslev, da episoden udspillede sig. Den ramte kan ikke huske, hvad der skete, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Rene Kortegaard.

- Han kan heller ikke afvise, at han måske selv er kommet til at påføre sig skaderne. De har været i et drikkelag, hvor de ikke sådan helt kan huske, hvad der er sket, siger han.

Også den 47-årige er i tvivl om, hvad der skete. Og da efterforskningen ikke på tilstrækkelig vis har kunnet afklare omstændighederne, har man vurderet, der ikke var grundlag for at fængsle nogen.

- Der fremkommer nogle forklaringer, og vi kan ikke helt afklare, hvordan og hvorledes skaderne er pådraget, siger Rene Kortegaard.

Kniven ramte den 49-årige i armen klokken 10.05. Han fik en ikke-livstruende læsion i den ene arm.

/ritzau/