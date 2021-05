En 20-årig mand er tiltalt for fire voldtægter, trusler og afpresning af over 20 unge piger og kvinder.

- Kører rundt i din by hver dag for at finde dig. Du kan få samme oplevelse som den sidste luder jeg fandt. 20 dage uden mad og vand. Stukket i låret hele tiden.

Den besked er en ud af mange, som en nu 20-årig mand skulle have sendt til en gruppe piger på mellem 13 og 17 år, ligesom han skulle have sendt trusler til en 18-årig kvinde, da han selv var 18 år.

Derudover har han voldtaget en anden kvinde fire gange, lyder det i anklageskriftet mod ham.

I alt skal hans handlinger være gået ud over 22 unge piger og kvinder, og torsdag sidder han på anklagebænken i Retten på Frederiksberg.

Her kommer anklager og forsvarer med deres syn på en passende straf.

Målene med truslerne var forskellige, men anklagerne minder om hinanden, mener senioranklager Søren Harbo.

- Er der nogen sager i mine snart 13 år som anklager, som har haft et systematisk forløb, så er det en sag som den her, siger Søren Harbo i sin procedure.

Han argumenterer for, at den 20-årige skal straffes med seks års fængsel.

Den 20-årige nægter sig skyldig i at have presset unge piger og kvinder til at sende intime billeder, penge eller at have voldtaget nogen.

Forsvarsadvokaten for den 20-årige, Rolf Lindegaard Gregersen, mener, at han skal frifindes for de mange forhold.

Ifølge den 20-årige er han selv blevet truet af manden bag den profil, som er kommet med mange af truslerne.

Anklageren mener dog, at manden er fiktiv. Ifølge anklageren har den 20-årige også forklaret flere piger, at han ikke kendte manden.

Det mener Rolf Lindegaard Gregersen dog ikke taler for, at han er skyldig.

- Han har ikke en pligt til at fortælle, at han kender ham. Men han vælger at advare pigen, siger han under sin procedure.

Anklagemyndighedens teori er dog, at den 20-årige har kontaktet flere ofre, fordi han var interesseret i dem. Da han blev afvist, truede han dem via den falske profil.

Rolf Lindegaard Gregersen mener, at der er tvivl om, at det er den 20-årige, som skrev beskederne. Han mener også, at voldsomt sprog ofte bliver taget mindre alvorligt på de sociale medier.

Der falder dom i sagen den 3. juni.

/ritzau/