En 52-årig mand har indrømmet, at han har dræbt den 25-årige mor Bennylyn Burke og hendes 2-årige datter.

Det skriver BBC.

Den 52-årige Andrew Innes er ved Landsrettes i Edinburgh Skotland tiltalt for at dræbe den 25-årige Bennylyn Burke og hendes datter Jellica Burke.

I retten var der bevis for, at den 52-årige mand var ansvarlig for deres død.

2-årige Jellica blev kavlt til døde og begravet under køkkengulvet med sin mor. Vis mere 2-årige Jellica blev kavlt til døde og begravet under køkkengulvet med sin mor.

Politiet fortalte i retten, at de var blevet sendt til Bennylyn Burkes hus, fordi hun var blevet meldt savnet af sin mand.

Andrew Innes ville først ikke lukke politiet ind, men da de kom ind fortalte Innes, at han havde kørt Bennylyn og hendes datter til en anden mand, hvor han havde efterladt dem.

Efter at have udspurgt ham flere gange, fortalte Andrew Innes, at »hun lå under køkkengulvet.«

Politiet spottede en ung pige, som Innes forklarede var hans datter, men det fortalte pigen, at hun ikke var.

I retten, der foregår for lukkede døre, blev en video med den unge pige fremvist, hvor hun fortalte, hvilke seksuelle handlinger, Andrew Innes ville have hende til at begå.

I videoen fortæller hun også, at hun så Innes slå den 25-årige mor i hovedet med en hammer,

Benneylyn Burke, der oprindeligt er fra Phillipinerne, flyttede til Bristol i England efter at have giftet sig med en 65-årig mand.

Forholdet gik ikke og det var her, at Burke angiveligt skulle have mødt Innes over en online dating hjemmeside.

Andres Innes kørte Burke til en forstad, hvor han slog den 25-årige mor ihjel ved at slå hende i hovedet med en hammer og stikke hende med en kniv.

Obduktionen af den 2-årige viste, at hun var blevet kvalt, og at der havde været tryk på pigens mund og hals.

I retten kom det også frem, at Andrew Innes viklede den 25-åriges hoved ind i en plastiksæk, et tæppe og presenning.

Han gemte derefter både mor og den 2-årige datter under køkkengulvet.

Udover at være tiltalt for dobbeltmord, så er den 52-årige Andrew Innes også tiltalt for seksuelle overgreb på den 2-årige Jellica Burke og på en anden 7-årige pige.

I retten blev det fortalt, at en urintest viste, det 2-årige barn var positiv for klamydia. Det samme var den 52-årige.

Andrew Innes er både diagnosticeret med den kroniske sygdom Crohns og autismespektrumforstyrrelse.

Sagen forventer at fortsætte indtil næste uge.