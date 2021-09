En uhyggelig sag om seksuelle overgreb og krænkelser af en mindreårig pige blev mandag afgjort.

Pigens stedfar blev idømt fire års fængsel for adskillige gange at have forgrebet sig på pigen, fra hun var 12 år gammel og fire-fem år frem. I perioder ugentligt.

Stedfaren skal blandt andet have udnyttet sin fysiske og psykiske overlegenhed til at skaffe sig samlejer og oralsex med pigen. På barer og i deres forskellige hjem på Kreta og i Fuengirola i Spanien, hvor familien boede fra 2006 til 2011.

Det blev afgjort mandag eftermiddag efter flere retsdage, hvor en række personer tæt på familien har vidnet.

I første omgang lød tiltale imod den nu 60-årige mand på, at han også skulle have voldtaget steddatteren, men den del af tiltalen frikendte retten ham for.

Steddatteren sagde nemlig under sin vidneforklaring i retten, at der ikke havde været tvang. Hun vidste bare ikke, at det ikke var normalt, fordi hun var vokset op med overgrebene.

Det gik først op for hende, da hun blev ældre og læste om lignede sager i medierne, skal hun have forklaret.

I anklageskriftet lød det ligeledes, at overgrebene allerede skulle have været startet, da pigen var 10 år, og de boede i Odder syd for Aarhus. Det vil sige to år tidligere.

Det lykkedes det dog ikke anklagemyndigheden at løfte bevisbyrden for, og den 60-årige blev derfor først dømt for at have blufærdighedkrænket og forgrebet sig på pigen, efter at de flyttede til udlandet, og pigen var fyldt 12 år.

Stedfaren nægtede sig skyldig i alle forholdene, og hans forsvarsadvokat, Marie-Louise Forum Johannesen, appellerede under sin procedure fredag for løsladelse.

»Jeg tror ikke på, at det her har fundet sted,« lød det fredag fra hende i retten.

Sagen blev først anmeldt til politiet sidste efterår. Det vil sige cirka 11 år efter, at de sidste overgreb fandt sted.

Det skete efter en indkøbstur i Bilka, hvor den nu 28-årige kvinde brød sammen over for sin mor og lillesøster og fortalte, hvad der var sket.

»Hun brød sammen og græd, og hun kunne næsten ikke få det frem,« lød det i sidste uge fra moderen i retten. Hun var indtil sidste sommer gift med den dømte.

»Jeg har altid troet, at det 'kun' var psykisk vold, vi har levet i, og ikke overgreb på mit barn,« tilføjede hun.

Udover moderen og den forurettede, vidnede den 28-åriges lillesøster også samt familiens tidligere kenyanske au pair-pige og en kvinde, som i 2004 hjalp au pair-pigen væk fra familien.

Au pair-pigen fortalte blandt andet, at hun havde overværet flere overgreb i familiens hjem i Odder, og at den dømte også havde haft seksuel interesse i hende. Disse forhold blev den 60-årige dog ikke dømt for, blandt andet fordi flere af forholdene var forældet.

Den tidligere au pair-pige fortalte, at hun derfor forlod familien efter blot et halvt år. Dengang blev det også meldt til politiet, men sagen blev henlagt.

Alle disse forklaringer, mente den 60-åriges forsvarsadvokat, var utroværdige, mens anklagemyndigheden argumenterede for, at bevisbyrden var løftet, og at den 60-årige var skyldig.

Jesper Rubow kaldte den forurettede piges forklaring for 'sammenhængende, detaljeret og troværdig'.

»Hun forklarede, at han vækkede hende om natten og sagde, at hun skulle sige til moderen, at det ikke passede. Han sagde, at det var deres lille hemmelighed. Han fik hende overbevist om, at hun skulle sige, det aldrig var sket,« sagde han fredag i retten.

»Hun var bange for at være alene, og at tiltalte skulle komme ind til hende om aftenen. Jeg synes, det sætter rammerne meget godt for, hvordan hun har følt det de her mange år,« tilføjede han.

Men det var ikke alle vidnernes forklaringer, som dommerne og de fem nævninge mente, var troværdige.

Og derfor endte stedfaren altså mandag med at blive frikendt for alle de forhold, som han var tiltalt for at have udsat pigen for i Danmark, før hun blev 12 år, samt for på noget tidspunkt at have voldtaget hende.

Anklager Jesper Rubow argumenterede før domsafsigelsen mandag for minimum syv års fængsel til stedfaren. Han er dog stadig tilfreds med dommen.

»Seksuelle overgreb er altid alvorlig forbrydelser, og de fleste er nok enige i, at når det sker mod børn, så er det endnu mere usympatisk,« siger han til B.T. efter domsafsigelsen.

»Men jeg er tilfreds med, at retten stolede på pigens forklaring og udmålte en længere fængselsstraf,« fortætter han.

Ifølge ham blev det udslagsgivende for dommens længde, at stedfaren ikke blev dømt for forholdene begået, før pigen fyldte 12 år, for så ville straffen, ifølge ham, formentlig have været længere.

Den dømte tog sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Han skal desuden betale den forurettede pige omkring 84.000 kroner i erstatning.