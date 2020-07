En mand i 20'erne skal syv år i anstalt for et drab begået sidste år i Grønland. Han har anket dommen.

En mand i midten af 20'erne straffes med syv år i anstalt for et drab i Grønland sidste år.

Det har Sermersooq Kredsret onsdag afgjort, skriver netmediet Sermitsiaq. AG.

42-årige Odin Mikiki blev i oktober sidste år slået ned på et stisystem i Tasiilaq. Han blev efterladt på stedet og døde senere af sine kvæstelser.

Det var den yngre mand, som slog ham ihjel, har retten slået fast. Foruden drabet er manden også kendt skyldig i at have deltaget i hærværk af et museum i Tasiilaq, hvor der skulle være sket skader for over 700.000 kroner.

Det fremgår ikke, hvad motivet til drabet skulle have været.

Den dømte har anket dommen til Grønlands Landsret, skriver Sermitsiaq. AG.

Også en anden mand har fået en straf i forbindelse med Odin Mikikis død. En mand, der er i begyndelsen af 20'erne, er idømt seks måneders ubetinget anstaltsanbringelse for ikke at have hjulpet Odin Mikiki.

Han blev frifundet for at have deltaget i hærværk mod museet og har udbedt sig tid til at overveje, hvorvidt han ønsker at anke dommen til landsretten.

/ritzau/