En 59-årig mand er onsdag morgen blevet idømt otte års fængsel og forbud mod at kontakte unge mennesker i en gruopvækkende sag.

Selv ankede manden dommen på stedet.

Manden har siden 2021 siddet varetægtsfængslet i en sag, hvor han har været tiltalt for at have været i besiddelse af massive mængder børnepornografi og deling af materialet, ligesom han mere end 160 gange skulle have begået overgreb mod børn helt ned til fire år.

En tiltale, han i dag blev dømt for i Retten i Odense.

I retten har manden stålfast nægtet sig skyldig i de fleste forhold, men dog erkendt at have været i besiddelse af børneporno »ved en fejl«.

Besiddelsen af børneporno er i et omfang af intet mindre end 12.000 billeder og mere end 24.000 filmsekvenser. Alle ulovlige og alle med et kompromitterende indhold af børn og unge.

Både mandens kæreste og datter har vidnet i sagen, hvor ingen af dem mistænkte deres mand eller far i at have været skyldig i den uhyggelige sag.

Modsat har vidner som ofre for overgrebene, efterforskere og andre vidnet mod manden, ligesom anklageren i sagen, Daniel Dokkedahl, i sine afsluttende ord sidste onsdag gav udtryk for, at han nærmest aldrig havde stået i en straffesag med »så mange beviser«.

De beviser var således nok til at give manden sin straf på otte år bag tremmer.

»Det er svært ikke at være tilfreds, når man får det, man går efter. Det er et stærkt signal at sende med en streng dom i en alvorlig sag,« fortæller anklager Daniel Dokkedahl til B.T.

