Den 50-årige begik seksuelle overgreb på tre af pigerne. Han optog også flere piger i smug med skjult kamera.

Det er en velklædt mand i skjorte, som med bøjet nakke modtager beskeden fra en dommer i Københavns Byret om en straf på fire års fængsel for at have begået overgreb på tre af sine døtres veninder.

I smug skal han også have filmet flere piger.

Manden var tiltalt for 14 forhold af seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser på seks af døtrenes veninder, som var i 9-11-årsalderen.

Han er frifundet for fire forhold om børneporno og et forhold om en krænkende besked til en af pigerne. Men, hvad angår overgreb og videooptagelserne af døtrenes veninder, er han dømt efter anklageskriftet.

Det er en enig domsmandsret, som er kommet frem til dommen, der er afsagt i en fyldt retssal i Københavns Byret. De forurettede pigers forældre har nemlig fulgt sagen tæt.

Manden havde et skjult et kamera på badeværelset, hvor han filmede tre af pigerne og en uidentificeret fjerde pige, mens de gik på toilettet og i bad.

Den 50-årige udsatte også tre af veninderne for voldtægt ved andet seksuelt forhold.

Overgrebet på den ene pige på 11 år fandt sted på en ukendt dato mellem maj og september 2019.

I perioden fra august 2019 frem til marts 2020 skal han have begået over ti overgreb på en anden af veninderne. Hun var 10-11 år.

En tredje 11-årig pige blev udsat for et overgreb mellem januar og februar 2020.

Derudover mente anklagemyndigheden, at to af pigerne i sagen modtog krænkende beskeder fra den 50-årige. Han er dog frifundet for den ene af beskederne.

Manden frifindes også fire forhold om besiddelse af børneporno, da det er forældet. Desuden begrunder retten frifindelsen i det ene forhold med, at han havde slettet materialet.

- Det er politiet, som har genskabt materialet, og han havde ikke mulighed for selv at finde det, forklarer retsformanden.

Den 50-årige blev anholdt den 7. april sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden.

Ved en ransagning af hjemmet fandt man optagelser fra badeværelset af tre af døtrenes veninder.

Ved domsafsigelsen har retten særligt lagt vægt på grovheden af de tre seksuelle overgreb, og at der er tale om piger under 12 år.

Den 50-årige har nægtet sig skyldig i anklagerne om overgreb, krænkelser og børneporno gennem hele sagen.

Han pålægges at betale sagens omkostninger samt at betale erstatning til flere af de forurettede piger.

Manden overvejer nu, om han vil anke sagen til landsretten.

/ritzau/