En 44-årig mand er blevet idømt fem års fængsel for besiddelse og salg af hash.

Manden er blevet dømt for at besidde og videresælge i alt 1,3 ton hash.

Den 44-årige tilstod sin rolle i sagen.

Salget af den store mængde hash blev arrangeret via de krypterede beskedtjenester EncroChat og SKY ECC, lyder det i en pressemeddelelse fra politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Salget er sket i samarbejde med flere medgerningsmænd. Den dømte blev sammen med syv andre anholdt på forskellige adresser i marts i år.

I forbindelse med anholdelsen blev der beslaglagt en ejendom, flere biler, designermøbler og et større pengebeløb.

Ved anholdelsen fandt politiet på den 44-åriges bopæl cirka 3,5 kilo hash , som han også er dømt for besiddelse af.

Retten har konfiskeret 2,5 millioner kroner fra den dømte. Retten har vurderet, at pengene stammer fra mandens kriminelle aktiviteter.

NSK oplyser, at man er tilfreds med dommen.

»Den omfattende efterforskning, der ligger til grund for dommen, har afdækket et organiseret netværk, som har indsmuglet og handlet med store mængder hash og hård narkotika,« udtaler specialanklager ved NSK Jacob Gents.

Flere af de personer, der blev anholdt for at have spillet en rolle i hashsalget, er allerede dømt i sagskomplekset. Senest blev en 46-årig mand idømt 12 års fængsel for at arrangere indsmugling af store mængder kokain.

Hør mere om de kriminelles hemmelige chat-tjeneste i B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning'.