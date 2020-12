En tidligere byggefirma-medejer idømmes et år og tre måneders fængsel for bestikkelse ved byggeri på Nordhavn.

Den tidligere medejer hos den konkursramte byggeherrerådgiver V2C Lars Blaaberg er tirsdag blevet dømt for bestikkelse i forbindelse med et milliardbyggeri på Nordhavn i København.

Sagen er afgjort af Københavns Byret, som har udmålt en straf på et år og tre måneders fængsel.

I sagen har Lars Blaaberg tilstået, at han sammen med to andre sigtede i august 2019 indgik en aftale om modtagelse af to millioner kroner, og senere yderligere fire millioner kroner, som dog ikke nåede at blive overført.

Aftalen skulle sikre firmaet WR Entreprise en projektaftale om PFA's byggeri på Redmolen i Københavns Nordhavn.

Straffen til Lars Blaaberg er blevet mildere, fordi han har aflagt en fuld tilståelse.

- Det må antages, at hans oplysninger er afgørende for opklaringen af strafbare handlinger begået af andre, skriver retten i afgørelsen.

Retten lægger dog også vægt på, at Lars Blaaberg har brudt den tillid, som opgaven krævede fra både bygherren og de entreprenører, som konkurrerede om projekterne.

- Det er en alvorlig forbrydelse, som kan have vidtgående konsekvenser for alle involverede, og som er uacceptabel i et retssamfund, står der i dommen.

Derfor kan der heller ikke blive tale om en betinget straf i stedet for en fængselsstraf, der skal afsones.

Mediet Ejendomswatch har tidligere talt med Lars Blaaberg om sagen, hvor han også har erkendt bestikkelsen.

- Vi har dummet os. Jeg har valgt at stå ved det, sagde han til mediet tidligere i december.

Tre andre er sigtet i sagen.

