Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

18 års fængsel.

Det er, hvad en 30-årig mand fra Silkeborg har fået i Retten i Viborg, da han torsdag blev dømt for sin rolle i indsmugling og videredeling af narkotika.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 30-årige blev dømt for at indsmugle og videredele ikke mindre end 384 kg amfetamin, 2,5 kg kokain og knap 1 kg ketamin.

»Den 30-årige mand blev dømt for have haft en aktiv rolle i forbindelse med et større antal indsmuglinger af eksorbitante mængder hård narkotika og for at have hånderet store pengeløb, der stammede fra salg af de store mængder amfetamin,« skriver politiet og fortsætter:

»Retten var desuden enig med anklagemyndigheden i, at indsmuglingerne var håndteret særdeles professionelt, og at de havde givet et enormt udbytte.«

Anklagemyndigheden gjorde under sagen gældende, at straffen skulle udmåles ud over den almindelige strafferamme på 16 års fængsel for alvorlig narkotikakriminalitet, fordi der forelå særdeles skærpende omstændigheder. Retten var enig med anklagemyndigheden og udmålte straffen til fængsel i 18 år.

»Jeg er særdeles tilfreds med, at et rigtigt godt politiarbejde har ført til, at vi i dag har fået en dom, der i den grad afspejler alvoren af kriminaliteten,« udtaler specialanklager Jesper Klyve.

Den dømte nægtede sig skyldig og har udbedt sig betænkningstid i forhold til anke.

Retten besluttede i forlængelse af domsafsigelsen, at den dømte fortsat skal være varetægtsfængslet.