En 43-årig mand har fået maksimumsstraf og udvisning for indsmugling af store mængder amfetamin og hash.

En 43-årig mand er onsdag i Københavns Byret blevet idømt 16 års fængsel og udvisning for bestandigt for sin rolle i danmarkshistoriens største narkosag.

Dani Al Arab var tiltalt for at have smuglet ikke mindre end 13,8 ton hash og 1,3 ton amfetamin - også kaldet speed - til tre adresser i og omkring København fra 2015 til 2017.

Han blev dog ikke dømt i fuldt omfang, da retten nedsatte mængden af stoffer i forhold til anklageskriftet. Således blev han "kun" dømt for 10 ton hash og knap et ton amfetamin.

Sagen er internt i politiet døbt "Lucky Punch", fordi fangsten skyldtes et sandt lykketræf: Et tip fra en ansat i et fragtfirma, som blev mistænksom over en palle, der skulle til Holland.

I den fandt politiet 20. juli sidste år hash og narko gemt i sorte plastikruller.

Størstedelen af det, han er dømt for, blev sendt sydover, mener politiet. Den enorme sag bygger således på fragtbreve fundet under en ransagning.

Her omtales et antal "rolls" (ruller, red.) sendt i seks containere fra 2015 til 2017.

Under sagen har den 43-årige nægtet sig skyldig i de fleste af anklagerne. Han erkendte dog, at han har håndteret 300 kilo hash og en mindre mængde af noget, som han troede var potenslægemidlet Viagra.

I retten forklarede han, at han var blevet tvunget til ulovlighederne af nogle bagmænd, som han var kommet til at skylde penge. Af frygt for repressalier ville han dog ikke komme nærmere ind på, hvem de var.

16 års fængsel er maksimumsstraffen for narkokriminalitet.

Men anklageren, Troels Bo Jørgensen, ville have retten til at tage straffelovens paragraf 88 i brug. Den åbner mulighed for, at straffen "under særdeles skærpende omstændigheder" kan stige med indtil det halve.

- Retten fandt, at forholdene var grove nok til at høre under paragraf 88, men mente alligevel ikke, at det var nok til at sprænge strafferammen, fortæller han.

Dani Al Arab har nu to uger til at afgøre, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

