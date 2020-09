Østre Landsret skærper straffen med et år til en mand, der angiveligt i jalousi stak en anden mand i hjertet.

En 30-årig mand greb sidste år en stor køkkenkniv og stak en anden mand i brystet en enkelt gang.

Det stik ramte den 32-årige mand i hjertet, og han døde.

Onsdag har Østre Landsret valgt at skærpe straffen med et års fængsel for drabet, og 30-årige Lars Trillingsgaard er dermed idømt 13 års fængsel for det dødelige knivstik.

Drabet fandt sted i den 32-åriges gule murstenshus i Stubbekøbing i maj 2019. Allerede under grundlovsforhøret blev det klart, at jalousi kunne være motivet.

Den dræbte skulle nemlig have kysset med Lars Trillingsgaards kæreste.

Efter drabet ringede Lars Trillingsgaard selv til alarmcentralen. Her opgav han et andet navn end sit eget og fortalte, at han tilfældigt havde fundet offeret.

Kort efter blev han anholdt. Da han dagen efter blev fremstillet i grundlovsforhør, var han stadig så påvirket af både alkohol og situationen, at hans forsvarer ikke kunne tale med ham før retsmødet.

Lars Trillingsgaard har nægtet sig skyldig i drab, men han har dog erkendt vold med døden til følge.

Retten i Nykøbing Falster valgte at idømme ham 12 års fængsel, hvilket er blevet skærpet til 13 år i Østre Landsret onsdag.

I den straf indgår også en reststraf.

/ritzau/