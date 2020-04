En 39-årig mand er ved Retten i Roskilde blevet idømt forvaring for i 2018 at have slået sin kone ihjel samt for en række andre forhold, hvoraf flere af dem omhandler vold mod kvinden og deres tre børn.

Manden, som er pakistansk statsborger, bliver også udvist for bestandigt.

Derudover mister han retten til at arve konen og får heller ikke del i forsikringerne eller pensionerne i forbindelse med hendes død.

