En kvinde blev sidste forår dræbt på en landejendom, hvorefter hendes tidligere samlever satte ild til liget.

En 59-årig mand er tirsdag ved Retten i Nykøbing Falster blevet idømt 12 års fængsel for drab på sin tidligere samlever og for usømmelig omgang med lig.

Drabet fandt sted i marts 2019 på mandens landejendom ved Hårbølle på Møn.

Retten i Nykøbing Falster har fundet det bevist, at manden - Per Jespersen - kvalte sin ekskæreste og derefter satte ild til liget.

Den tidligere samlever var ankommet til mandens hjem den 10. marts om formiddagen, da de sammen skulle fremvise en båd, der skulle sælges.

I den forbindelse var en bådmægler til stede.

Efter fremvisningen af båden blev kvinden på adressen. Omkring klokken 11.50 blev hun kvalt. Herefter satte hendes ekskæreste ild til liget.

Sagen i Nykøbing Falster blev ført som en domsmandssag med en juridisk dommer og to domsmænd.

Domsmandsretten lagde i sin afgørelse afgørende vægt på en forklaring afgivet af en indsatsleder fra politiet, som ankom til drabsstedet om aftenen den 10. marts.

Her talte indsatslederen med Per Jespersen, som ifølge politibetjenten fortalte, at han havde kvalt den dræbte kvinde.

Den dømte udbad sig efter dommen betænkningstid i forhold til anke.

/ritzau/