Københavns Politi har gennem et par uger modtaget fire anklager, der alle går på det samme: Forældre, der beskriver, at deres børn bliver antastet af en mand.

Det skriver TV 2 Lorry.

Fælles for anklagerne er, at børnene er blevet antastet af en mand, som har forsøgt at komme i snak med børnene, i en hvid varevogn i området omkring Kastrup.

TV 2 Lorry har talt med forældre Martin Vangsfeldt, hvis søn er én af dem, der har mødt manden. Det skete, da sønnen var på vej til fodbold:

»På vejen derover kører der en varevogn op på siden af ham og åbner sin dør. Lukas kører heldigvis videre, men manden råber efter ham, at han skal komme tilbage. Lukas kører så videre og kører over til fodbold,« siger Martin Vangsfeldt.

Rasmus Agerskov Schultz fra Københavns Politi oplyser, at man er i gang med at undersøge alle fire anmeldelser for at se, hvorvidt der er en sammenhæng.

Han forstår forældrenes bekymring og opfordrer dem til at snakke med børnene om, hvad man skal gøre i en lignende situation.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte Københavns Politi på telefon 1-1-4.