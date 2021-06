En mandlig bilist forsøgte lørdag eftermiddag at undvige et rådyr. Det resulterede i, at han kørte galt og ramte et træ.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi til B.T.

Politikredsen modtog lørdag 14.50 en anmeldelse om en mandlig bilist, der var kørt ind i et træ på Kølkærvej i Herning.

»Der er tale om en soloulykke, hvor forklaringen er, at manden forsøgte at undgå et rådyr på vejen, hvorefter han mistede herredømmet og kørte ind i et træ,« oplyser Lars Iven, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden er kørt på skadestuen, hvor hans tilstand vil blive undersøgt nærmere.

Ifølge vagtchefen er der ikke tale om noget alvorligt.

Foråret er, ifølge Dyrenes Beskyttelse, en tid med høj aktivitet hos rådyrene og dermed for dyre-påkørsler.

Opfordringen er derfor ekstra opmærksomhed på vejene.