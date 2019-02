Kvinde og to børn mistede livet, mens 7-årig blev hårdt kvæstet, da en 24-årig mand i december påkørte dem i en voldsom ulykke ved Holstebro.

Torsdag skal den 24-årige mand, der er fra Letland, møde i retten i Herning, hvor han står tiltalt for uagtsomt manddrab, for at have kørt for hurtigt og for at køre med alkohol i blodet.