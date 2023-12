En gåtur med hunden udviklede sig søndag morgen til et livsfarligt og tragisk drama for en mand på den københavnske vestegn.

Af uvisse årsager løb hunden under gåturen ud på den tynde is på Lille Vejlesø ved Hundige Strandpark, hvor den pludselig røg igennem isen og sad uhjælpeligt fast i det iskolde vand.

Da hundens ejer ville forsøge at få hunden reddet op, røg han også i vandet, og endte med at komme til at opholde sig i det livsfarligt kolde vand i omkring 10 minutter.

»Vi fik klokken 10.25 en melding om en søredning, da en hund er gået igennem isen af ukendte årsager. Da hundens ejer prøver at få den op, bliver resultatet, at han også går igennem isen,« fortæller vagtchef Brian Holm fra Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Det udløser en større redningsaktion fra redningsberedskabet, som indledningsvis får manden reddet ind ved hjælp af en stige, men hunden kan ikke komme ind på samme vis.«

»Den omkring 50-årige mand har været i vandet i omkring 10 minutter, og er stærkt forkommen, da han bliver reddet på land og kørt på hospitalet.«

»Redningsfolkene vælger at komme hunden til undsætning med en gummibåd, men da man får den reddet op, viser den sig at være livløs. Selvom man forsøger at genoplive den efter bedste eve med brug af både hjertemassage og brandvæsenets iltmasker, står dens liv ikke til at redde,« oplyser politiets vagtchef.

Han er umiddelbart ikke i stand til at oplyse hundens race med sikkerhed, men mener umiddelbart, at den kan ligne en lys labrador.

»Jeg skal heller ikke kunne sige, om det måske et kort øjeblik har været dens jagtinstinkt, der kan have drevet den ud på isen,« tilføjer vagtchefen.

»Isen var så tynd, at den ikke kunne bære hverken manden eller hunden, men samtidig så tyk, at de ikke ved egen drift kunne komme ind til bredden,« konstaterer Brian Holm.