En mand er i livsfare efter et slagsmål mellem to personer i den vestsjællandske by Holbæk. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Slagsmålet mellem de to mænd fandt sted fredag i Haveforeningen Rørvangsparken i den vestsjællandske by. Og det udviklede sig så voldsomt, at den ene af mændene har livstruende kvæstelser.

Efterfølgende flygtede den anden mand fra stedet, men han er siden blevet fundet af politiet og anholdt, oplyses det.

Politiet er lige nu stedet, hvor de er i gang med nærmere undersøgelser af sagen.

Holbæk: Politiet er til stede i H/F Rørvangsparken, hvor slagsmål mellem to mænd tidligere på aftenen endte med livstruende kvæstelser hos den ene part. Den mistænkte flygtede, men er fundet og anholdt. Undersøgelser foregår på stedet. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) August 31, 2018

