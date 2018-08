En mand er i livsfare efter et slagsmål mellem to personer i den vestsjællandske by Holbæk. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Slagsmålet mellem de to mænd fandt sted fredag i Haveforeningen Rørvangsparken i den vestsjællandske by. Og det udviklede sig så voldsomt, at den ene af mændene har livstruende kvæstelser.

Efterfølgende flygtede den anden mand fra stedet, men han er siden blevet fundet af politiet og anholdt, oplyses det.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi oplyser kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard, at de to mænd kendte hinanden i forvejen.

»Vi er i fuld gang med efterforskningen på stedet, vi skal finde ud af, hvorfor de to mænd, som kendte hinanden i forvejen, røg i totterne på hinanden på den ene mands kolonihavegrund,« siger Martin Bjerregaard, der fortæller, at begge de to mænd er fra Holbæk. Den ene er sidst i 40'erne, den anden mand er i 50'erne.

»Offeret blev ramt af en skarp genstand under slagsmålet, og han er meget alvorligt kvæstet. Den anden part stak så af, men da der havde været vidner til episoden, kunne vi hurtigt få en identitet på ham og dermed finde frem til, hvor vi skulle søge efter ham. Og han er i vores varetægt nu,« siger han.

Martin Bjerregaard forventer, at den anholdte mand bliver fremstillet i grundlovsforhør lørdag. Endnu står det ikke klart, hvad sigtelsen bliver.

»Nu skal vi først have klarlagt, hvad der ledte op til slagsmålet og de nærmere omstændigheder omkring sagen. Og vi har fortsat efterforskere ude i kolonihaveområdet, som arbejder på sagen,« forklarer kommunikationsmedarbejderen.

Holbæk: Politiet er til stede i H/F Rørvangsparken, hvor slagsmål mellem to mænd tidligere på aftenen endte med livstruende kvæstelser hos den ene part. Den mistænkte flygtede, men er fundet og anholdt. Undersøgelser foregår på stedet. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) August 31, 2018

