En mand måtte ifølge øjenvidner modtage hjertemassage på stedet efter et voldsomt knivoverfald i Rønne.

Nu efterlyser Bornholms Politi den formodede gerningsmand med navn og billede.

Det drejer sig om 35-årige Brian Rønn Nielsen.

Knivoverfaldet – som politiet beskriver som 'voldsomt' – fandt sted på Fabriksvej 20 i Rønne mandag klokken 17.13.

Den efterlyste stak efterfølgende af fra gerningsstedet på cykel.

Over for B.T. oplyser den vagthavende ved Bornholms Politi tidlig tirsdag morgen, at ordensmagten jagter den efterlyste med 'alt, hvad vi kan'.

Offeret er stadig i indlagt og i kritisk tilstand efter knivoverfaldet.

Politiet har følgende signalement af den efterlyste Brian Rønn Nielsen:

35 år

Almindelig af bygning

178 centimeter høj

Iført mørk jakke og mørke bukser

Efter voldsomt knivoverfald kl. 1713 på Fabriksvej 20 i Rønne efterlyser vi Brian Rønn Nielsen, 35 år, alm. af bygning, 178 cm, iført mørk jakke og mørke bukser. Han kørte fra stedet på cykel. Bornholms Politi kan kontaktes med oplysninger om pågældende på tlf. 56901448.#politidk pic.twitter.com/nI5nccgJjM — Bornholms Politi (@BornholmsPoliti) September 20, 2021

Ifølge Bornholms Tidende skete overfaldet på et kommunalt drevet værested for personer med misbrugsproblemer.

I tilknytning til opholdsstedet er der 16 lejligheder, som bebos af nogle af de faste brugere.

Politiet var ved 20-tiden mandag aften 'massivt til stede' på Fabriksvej for at efterforske hændelsen.

Der er ingen oplysninger om årsagen til overfaldet.

Har du oplysninger, som kan bringe politiet på sporet af den efterlyste han du kontakte Bornholms Politi på telefon 56 90 14 48.