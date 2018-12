En personbil kom af uvisse årsager over i modsatte vejbane og kørte frontalt sammen med en lastbil.

En mand er i meget kritisk tilstand, efter at han fredag formiddag var involveret i en trafikulykke ved Thisted.

Det oplyser vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden kom kørende i en personbil på Åsvej syd for Thisted, da ulykken skete.

- Bilen kører af uvisse årsager over i den modsatte vognbane. Her kører den frontalt sammen med en lastbil, siger Ole Vanghøj.

Ulykken skete omkring klokken 10.

Siden har vejen været afspærret.

- Der kommer formentlig til at gå nogle timer, før vejen igen bliver åbnet for trafik. Vi skal først have flyttet køretøjerne, og bilinspektører skal arbejde færdigt på stedet, siger Ole Vanghøj.

Politiet er kort før klokken 12 ved at underrette de pårørende til manden i personbilen. Det er derfor ikke oplyst, hvor gammel han er, eller om han er fra lokalområdet.

Lastbilchaufføren er stort set uskadt efter sammenstødet.

/ritzau/