En 23-årig mand er i kritisk tilstand efter en ulykke på Østerstrand i Fredericia tirsdag.

Manden kom til skade, da han sprang i vandet fra en badebro på stranden.

Det skriver Fredericia Dagblad, som også oplyser, at manden ifølge kilder på stedet slog hovedet mod bunden efter at være sprunget i på for lavt vand.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 14.49.

Da en lægehelikopter ankom til stedet, var den 23-årige mand livløs og bevidstløs. Han trak dog vejret.

Manden er blevet fløjet til undersøgelse i Odense.

Hans tilstand beskrives på nuværende tidspunkt som værende kritisk.

Opdateres...