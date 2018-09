En 40-årig mand er i kritisk tilstand, efter han natten til lørdag blev ramt af et stenkast gennem hoveddøren til sit hjem i Hjallese, Odense.

Kort efter manden blev kørt på hospitalet, blev huset gennemrodet.

Fyns Politi fik anmeldelsen klokken 02.15, som gik på, at en gruppe unge havde kastet stenen gennem hoveddøren.

Men ifølge Fyens Stifttidende var gruppen forsvundet, ved politiets ankomst.

Samme nat, hvor overfaldet på den 40-årige fandt sted, blev mandens hjem udsat for et indbrud, hvor ukendte gerningsmænd tvang sig adgang til ejendommen ved at knuse et køkkenvindue.

Fyns Politi har over for Fyens Stifttidende ikke kunne oplyse, hvorvidt det kan være de samme gerningsmænd, der tidligere på aftenen også stod bag overfaldet på den 40-årige mand, som lørdag eftermiddag er uden for livsfare, men fortsat i kritisk tilstand.

Ved indbruddet blev huset rodet igennem, hvor bl.a. en computer og en telefon blev stjålet.

Politiet har en række personer i deres søgelys, mistænkt for overfaldet, men kan ikke oplyse yderligere om sagen.