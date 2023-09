Politiet er fredag aften massivt til stede i Birkerød, hvor en mand er blevet stukket med kniv på åben gade.

Manden er i kritisk tilstand og er blevet hastet til Rigshospitalet, oplyser Jakob Tofte, vagtchef i Nordsjællands Politi til B.T.

»Vi har kontakt til ham, for vi følger med på hospitalet, når sådan noget sker, men behandlingen kommer først lige nu.«

Der er endnu ingen anholdte i sagen, og det er på nuværende tidspunkt uklart, hvad der er gået forud for hændelsen, siger vagtchefen.

»Vi er på stedet med en del ressourcer, både hunde og teknikere, for at finde ud af, hvad der er sket.«

Anmeldelsen kom klokken 21.03 fra forbipasserende, der havde set »tumult« omkring Kajerød Vænge i den nordsjællandske stationsby.

Politiet rykkede ud og fandt efterfølgende manden stukket i maven.

Det er blot to dage siden, at en 39-årig mand blev stukket med kniv på Hillerød S-tog-station blot to stop fra Birkerød.