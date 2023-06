Imens de flestes opmærksomhed var rettet mod forklaringen fra den tiltalte for drabet på Mia Skadhauge Stevn, så udnyttede en anden mand tilsyneladende situationen til at tage benene på nakken.

B.T.s fotograf på stedet ved Retten i Aalborg fortæller, at to retsbetjente pludseligt hastede ud af lokalet, hvor tilhørerne sad og fulgte med i retssagen mod den 37-årige drabstiltalte.

Ude foran retslokalet kunne man høre tumult, og den mulige fangeflugt varede ikke længe, kunne fotografen konstatere.

»Der ligger tre retsbetjente og er i gang med at overmande en person. Herefter får de ham ført tilbage til retten,« siger fotografen, der nåede at forevige slutningen af episoden.

Betjentene, der førte ham tilbage, var fra Kriminalforsorgen.

B.T. har kontaktet Kriminalforsorgen for en kommentar, men her lyder det, at sagen ligger ved Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Politi kan ikke bekræfte, om der var tale om en fange på flugt.

»Der er en alarm, der er gået derinde,« fortalte vagtchefen ved Nordjyllands Politi kort efter episoden. Han kunne ikke uddybe, hvad der fik alarmen til at gå af.

»Der er styr på det nu,« lød det afslutningsvis fra vagtchefen.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: