En brutal drabsvideo trækker forbindelser mellem drabet og krigen mod IS i Syrien.

PET og Rigspolitiet arbejder på at verificere, om en video, der siden i går har cirkuleret på internettet, stammer fra drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Uelande.

Den 72 sekunder lange video viser en mand dekapitere en kvinde. Bødlen er iført det samme tøj, som en af de tre mænd, marokkansk politi i dag har anholdt.

I videoen høres en mandestemme, der ifølge Morocco World News taler på darija, en arabisk dialekt, der tales i Marokko.

Politiet ses arbejde på gerningsstedet for drabene.

Stemmen siger ifølge mediet:

»Dette er hævn for vores brødre i Hajin.«

Hajin er en lille by i det østlige Syrien, der spillede en afgørende rolle i den syriske borgerkrig.

Da IS mistede deres hovedstad, Raqqa, blev Hajin de facto terrorbevægelsens hovedby.

Her ses Rachid Afatti (v), Ouziad Younes (midten), og Ejjoud Abdessamad (h), der er mistænkt i sagen om det bestialske dobbeltdrab

Byen har igennem hele 2018 været belejret af De Syriske Demokratiske Tropper (SDF), som er en koalition af syriske, irakiske og kurdiske krigere med opbakning fra USA.

Hvor mange IS-krigere der har befundet sig i byen, er usikkert. Nogle siger 4.000 mens, andre meldinger lyder på mellem 1.000 og 1.500 IS-krigere.

I de seneste måneder er kamphandlingerne taget til, og 4. december 2018 trængte SDF ind i byen efter næsten et års belejring og begyndte en kamp fra hus til hus.

14. december 2018 sagde en talskvinde for SDF, at der kun er få lommer af IS tilbage i byen. I går meddelte USA's præsident' Donald Trump, at krigen mod IS er vundet, og at alle amerikanske tropper bliver trukket ud af landet.

Hajin ligger 4.500 kilometer fra Imlil, hvor de to nordiske backpackere blev myrdet på brutal vis, mens de camperede ved foden af Nordafrikas højeste bjerg, Toubkal.

Fire personer blev torsdag anholdt for dobbeltdrabet.

Ifølge de marokkanske myndigheder er de en del af en 'radikaliseret gruppe'.

Drabet bliver ifølge de marokkanske myndigheder efterforsket som en terrorhandling.