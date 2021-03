Lørdag morgen blev en 49-årig mand stukket med en kniv i Brønderslev. Politiet har anholdt en mand på 47 år.

En 49-årig mand blev lørdag morgen i Brønderslev stukket med en kniv i den ene arm.

Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi og politiet på Twitter. Manden er ikke livstruende såret.

- I forbindelse med knivstikkeri i Brønderslev klokken 10.05 fik 49-årig en ikke-livstruende læsion i den ene arm, skriver politiet.

Det oplyser videre, at en 47-årig mand er anholdt i sagen.

Politiet efterforsker lørdag knivstikkeriet, og politiets jurister skal vurdere, om den 47-årige skal løslades, eller om han skal fremstilles i et grundlovsforhør søndag med krav om fængsling.

Overfaldet er sket i et hjem i Brønderslev, og de to mænd kender hinanden i forvejen. Det står dog endnu ikke klart, hvad der ligger til grund for knivstikkeriet.

/ritzau/