Politiet har bedt en midaldrende mand i Borup om at aflægge dna-prøver tre gange inden for de seneste tre måneder.

Det fortæller manden til B.T. og understreger samtidig: »Jeg har intet at skjule.«

Manden bor i området omkring Regnemarks Bakke, hvor liget af Emilie Meng blev fundet 24. december 2016.

Flere mandlige beboere i Borup og særligt i området omkring den sø, hvor Emilie Mengs lig blev fundet, er gennem den seneste tid blevet bedt om at aflægge en dna-prøve som led af efterforskningen i den uopklarede drabssag på den 17-årige pige.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det bekræftede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mandag.

Manden, der over for B.T. fortæller, at han er blevet opsøgt af politiet tre gange – og lige så mange gange er blevet bedt om at aflægge en dna-prøve – ønsker ikke at stå frem med navn, da han ikke vil risikere at blive mistænkeliggjort.

B.T. er bekendt med mandens identitet.

Manden fortæller, at to betjente fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opsøgte ham første gang for tre måneder siden.

Siden er han blevet opsøgt af to betjente fra samme politikreds, inden han for tre uger siden blev opsøgt af to betjente fra Københavns Politi.

»Jeg ved ikke, hvorfor de bliver ved med at komme. De siger, at det er, fordi det tager lang tid at få svar på prøverne,« fortæller manden om politiets forklaring på de tre dna-prøver.

At det tager 'lang tid' at skaffe svar fra dna-prøver, er ikke nødvendigvis korrekt.

Over for B.T. oplyser Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet, der foretager dna-undersøgelser for politiet, at et svar kan ligge klart i løbet af 24 timer, hvis der er behov for det.

Emilie Meng valgte at gå hjem fra Korsør Station omkring kl. 04 om morgenen søndag den 10. juli 2016. Kodakstien - som er vist på billedet - er den sti, som Emilie Meng formodes at være gået af. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Emilie Meng valgte at gå hjem fra Korsør Station omkring kl. 04 om morgenen søndag den 10. juli 2016. Kodakstien - som er vist på billedet - er den sti, som Emilie Meng formodes at være gået af. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Går der sladder?

Selv om politiet er mødt op på mandens adresse tre gange og har bedt om at foretage en dna-test ved alle tre lejligheder, er det kun under det første besøg i foråret, at manden har fået foretaget et mundskrab.

Under de andre besøg har politiet accepteret mandens forklaring om, at han allerede har aflagt en dna-prøve.

Manden fortæller yderligere over for B.T., at politiet under deres besøg har spurgt ind til, om han kunne huske noget fra tiden omkring 10. juli 2016, hvor Emilie Meng forsvandt, og om han har hørt noget »sladder« i området.

»Det er svært, når det hele ligger så langt tilbage. Men de bliver ved med at spørge om de samme ting og bede om nye prøver. Det virker til, at den ene ikke ved, hvad den anden laver,« siger manden.

Politiet inspicerer søen i Regnemarks Bakke, hvor liget af Emilie Meng blev fundet den 24. december 2016. Det er efterforskningsleder på sagen, Søren Ravn-Nielsen, nummer to fra venstre. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Politiet inspicerer søen i Regnemarks Bakke, hvor liget af Emilie Meng blev fundet den 24. december 2016. Det er efterforskningsleder på sagen, Søren Ravn-Nielsen, nummer to fra venstre. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Manden er ligeledes bedt om at fremvise fotos, der er taget i området i tiden, efter Emilie Meng forsvandt.

»De ville gerne se, om man kunne se noget i baggrunden på billederne,« siger manden, der har brugt naturområdet til at gå ture med sin hund.

Kun interesseret i mænd

En anden, der ligeledes har afleveret dna til politiet, er græsproducenten Leopold Asmussen. Hans virksomhed og bopæl ligger et stenkast fra Regnemarks Bakke.

Han fortæller til B.T., at politiet kontaktede ham for tre uger siden og spurgte, om de måtte tage en dna-test.

»Og det måtte de selvfølgelig gerne. Det hele var frivilligt, men jeg har ikke noget at skjule. De spurgte også ind til andre ansatte, der var på arbejde den dag. Jeg ved ikke, om de gik med til at blive testet, det blander jeg mig ikke i,« siger han.

»Men de var ikke interesseret i de kvindelige ansatte, så de må have en dna-profil fra en mand, som de går efter,« fortæller han.

Leopold Asmussen var også i kontakt med politiet i 2016, efter Emilie Mengs lig blev fundet. Her fik politiet lister over hans ansatte, ligesom de også spurgte ind til, om han havde haft udlændinge ansat, og om der var nogen, som var stoppet med at arbejde hos ham over sommeren.

Politiet: Tre besøg er ikke unormalt

Over for B.T. fortæller fungerende politidirektør for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lars Harvest, at der ikke er noget mærkeligt ved, at en person bliver opsøgt flere gange. Også tre gange i løbet af tre måneder.

Fungerende politidirektør hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lars Harvest. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Fungerende politidirektør hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lars Harvest. Foto: Bjarne Lüthcke

»Jeg kan ikke sige, hvorfor den konkrete person er blevet kontaktet flere gange, men det er ikke unaturligt at gå tilbage i en efterforskning, når man bliver bekendt med ny viden,« siger Lars Harvest.

Han understreger, at der indgår flere tusind personer i sagen, hvoraf hundredvis er blevet kontaktet og også forhørt flere gange.

»Hvis den pågældende person undrer sig over, at vi har været der tre gange, er han mere end velkommen til at kontakte os, så han kan få en forklaring. Det har han krav på,« siger politidirektøren.

Lars Harvest kan ikke give en forklaring på, hvorfor det – ifølge manden – pludselig var repræsentanter for Københavns Politi, der opsøgte ham den seneste gang for tre uger siden.