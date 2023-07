Torsdag eftermiddag var nogle besøgende på rastepladsen 'Lille Mallorca' på Tjæreborgvej i Esbjerg vidne til et absurd optrin.

For her kunne uheldige bilister, der holdt ind for at få en pause, se en medbilist, der gjorde upassende bevægelser fra sin bil, hvor han sad uden en trevl på kroppen.

Det skriver JydskeVestkysten. Ifølge lokalmediet er det ikke ulovligt at køre sig en tur uden en tøj på, men det må ikke være til gene for andre.

Men en gæst på rastepladsen fandt altså mandens opførsel og påklædning upassende, og derfor måtte Syd- og Sønderjyllands Politi rykke ud.

»Her blev han så at sige taget med bukserne nede,« siger Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Hele miseren kostede manden en sigtelse for blufærdighedskrænkelse.