En mand er blevet alvorligt kvæstet ved en trafikulykke i Nordjylland. To andre har fået lettere skader.

En mand er onsdag aften kommet alvorligt til skade ved trafikulykke i Nordjylland.

Ulykken skete på Ålbækvej mellem Ålbæk og Skagen.

- Her kører han med meget høj hastighed op bag i en 12 ton tung frontlæsser, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Efter at have ramt det tunge køretøj bliver personbilen slynget over i den forkerte kørebane, hvor den bliver ramt af en modkørende bil.

En lægehelikopter er tilkaldt for at tage sig af den hårdt kvæstede mand.

- Jeg kan ikke sige noget nærmere om hans tilstand. Lægen arbejder med ham ude på stedet, siger vagtchefen kort før klokken 22.

De to personer i den modkørende bil kom lettere til skade ved ulykken, mens føreren af frontlæsseren slap med knubs.

Den kvæstede mand er endnu ikke identificeret med sikkerhed.

/ritzau/