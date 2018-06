En bekymret søn ringede til kystredningen for at hjælpe sin far, som var faldet over bord i Ringkøbing Fjord.

Ringkøbing Fjord. Natten til lørdag blev en mand slæbt efter sin båd i flere timer, da han holdt fast i en snor efter at være faldet over bord i Ringkøbing Fjord i Vestjylland.

Han er okay, men var meget afkræftet efter at have brugt alle sine kræfter på at holde fast. Det fortæller Per Jensen, der er vagthavende redningsmand ved Hvide Sande Redningsstation.

- Vi får en melding fra hans søn klokken 01.30 om, at faren er faldet over bord. Men han har nået at gribe fat i en snor, så han bliver slæbt efter båden. Men den sejlede jo bare videre.

- Først da båden går på grund i et lavvandet område i Ringkøbing Fjord, kan han bjærge sig selv op. Så får han ringet til sin søn og siger, at han skal have noget hjælp, siger redningsmanden.

Med redningsbåde og en helikopter søgte et redningsteam efter manden, for de havde ikke fået nogle oplysninger om, hvor han nøjagtigt befandt sig henne.

- Han blev set af helikopteren fra luften, men det var en redningsbåd, som evakuerede ham, siger Per Jensen.

Herefter blev han fløjet med helikopter til hospitalet i Skejby, hvor han blev undersøgt. Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange timer manden blev slæbt efter sin båd.

/ritzau/